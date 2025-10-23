Una nuova foto della principessa Ines di Svezia spunta online a pochi mesi dal suo battesimo. Non si tratta però di un ritratto di famiglia ufficiale della Casa Reale, ma di uno tenero scatto che il principe Carlo Filippo e la principessa Sofia hanno voluto allegare come cartolina ai biglietti di ringraziamento inviati a chi ha partecipato al battesimo della piccola. La foto del battesimo della principessa Ines di Svezia. A condividere il biglietto su X è stata una giornalista tedesca, @ChristinsQueens, confermando che la foto è stata scattata da Elisabeth Toll, la fotografa che ha scattato tutti i ritratti della famiglia regale: «I più calorosi ringraziamenti per i vostri cari auguri e pensieri in occasione del battesimo di nostra figlia, la principessa Ines», si legge nel commento a corredo della cartolina, affiancato da un ritratto della bambina con l’abito di pizzo bianco indossato quel giorno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La principessa Ines di Svezia sorridente nella foto ricordo del suo battesimo