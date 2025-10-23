La prima orribile notte in carcere di Sarko

Non è stata una notte semplice per Nicolas Sarkozy, la prima dietro le sbarre. L’ex presidente della Repubblica francese, che da martedì ha iniziato a scontare la pena detentiva per la condanna a cinque anni nell’affaire dei presunti finanziamenti libici, è stato disturbato a più riprese dalle grida degli altri detenuti della Santé. «Sarkò, fottiti, svegliati!», ha gridato un detenuto, cercando di impedire all’ex leader gollista di dormire. Un altro, con toni intimidatori, come si vede in un video circolato sui social, ha urlato: «Vendicheremo Gheddafi! Sappiamo tutto. Anche di Ziad Takieddine (uomo d’affari franco-libanese, morto due giorni prima della condanna, che avrebbe fatto da intermediario tra la sarkozia e il regime libico, ndr). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

