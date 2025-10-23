La prima notte da incubo di Sarkozy in carcere | urla dirette social e minacce contro l’ex presidente
Detenuto comune o sorvegliato speciale? È il dilemma della Francia in queste ore a proposito di Nicolas Sarkozy, che il 21 ottobre ha cominciato a scontare la sua condanna nel carcere parigino della Santé. Reduce dalla sua prima notte da detenuto, l’ex presidente avrà dormito un sonno agitato: gli altri reclusi lo hanno bersagliato di urla, insulti e schiamazzi, e c’è pure chi ha ripreso tutto per trasmetterlo sui social. A confermarlo sono gli stessi avvocati di Sarko, secondo cui « tutti i detenuti hanno fatto rumore, urlato, sbattuto sui muri ». La prima notte di «una brutta detenzione». Pare che quella di gridare il nome di un nuovo arrivato la prima notte sia una tradizione carceraria in Francia, ma tutti sono concordi nel riconoscere che in questo caso si è andati oltre. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Sarkozy, prima notte in carcere tra insulti e minacce degli altri detenuti. Aperta un'inchiesta sui video diffusi da La Santé - facebook.com Vai su Facebook
Sarkozy insultato e minacciato in carcere: prima notte tra urla, risolini e dirette social - X Vai su X
La prima notte da incubo di Sarkozy in carcere: urla, dirette social e minacce contro l’ex presidente - Il governo ha inviato due agenti armati per proteggere l'ex capo di Stato L'articolo La prima notte da incubo di Sarkozy in carcere: urla, dirette social e minacce contro l’ex presidente proviene da O ... Da msn.com
Urla e minacce dei detenuti contro Sarkozy durante la sua prima notte in carcere. E i video finiscono sui social - Urla, schiamazzi e insulti contro Nicolas Sarkozy durante la prima notte di carcere nel penitenziario della Santé, a Parigi. Lo riporta msn.com
Sarkozy in carcere, prima notte in cella tra insulti e minacce degli altri detenuti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sarkozy in carcere, prima notte in cella tra insulti e minacce degli altri detenuti ... Scrive tg24.sky.it