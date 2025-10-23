La prima notte da incubo di Sarkozy in carcere | urla dirette social e minacce contro l’ex presidente

Detenuto comune o sorvegliato speciale? È il dilemma della Francia in queste ore a proposito di Nicolas Sarkozy, che il 21 ottobre ha cominciato a scontare la sua condanna nel carcere parigino della Santé. Reduce dalla sua prima notte da detenuto, l’ex presidente avrà dormito un sonno agitato: gli altri reclusi lo hanno bersagliato di urla, insulti e schiamazzi, e c’è pure chi ha ripreso tutto per trasmetterlo sui social. A confermarlo sono gli stessi avvocati di Sarko, secondo cui « tutti i detenuti hanno fatto rumore, urlato, sbattuto sui muri ». La prima notte di «una brutta detenzione». Pare che quella di gridare il nome di un nuovo arrivato la prima notte sia una tradizione carceraria in Francia, ma tutti sono concordi nel riconoscere che in questo caso si è andati oltre. 🔗 Leggi su Open.online

