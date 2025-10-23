La preghiera di Re Carlo III con papa Leone nella cappella Sistina | ecco perché è storica

Un momento storico. Per la prima volta dopo cinquecento anni hanno pregato insieme, nella cappella Sistina, un papa e un sovrano d’Inghilterra, capo della Chiesa anglicana. Si tratta di un passaggio chiave di questa visita di Stato dei reali inglesi, Carlo e Camilla, in Vaticano. Non accadeva da cinque secoli, ovvero dalla riforma anglicana e dai tempi di Enrico VIII. La preghiera è stata guidata da papa Leone e dall’arcivescovo di York Stephen Cottrell, che ha accompagnato i reali nella visita in Vaticano. Parliamo della seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l’arcivescovo di Canterbury. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La preghiera di Re Carlo III con papa Leone nella cappella Sistina: ecco perché è storica

