La preghiera comune per la cura del Creato | così Carlo III e Papa Leone hanno riallacciato i fili a 500 anni dallo scisma

L’incontro privato nella Biblioteca del Palazzo Apostolico e poi la preghiera nella Cappella Sistina, la prima di un re britannico con un Papa da 500 anni a questa parte, ovvero dallo scisma provocato nel 1534 da Enrico VIII. La visita di re Carlo III e della Regina Camilla a Papa Leone XIV in Vaticano è stata breve, ma di portata storica. «I’m thrilled», è stato il modo in cui il sovrano ha risposto al «benvenuto» del Pontefice, con il quale si è intrattenuto in un colloquio sui temi che maggiormente stanno a cuore a entrambi, a partire dalla pace e da quell’attenzione per l’ambiente che Carlo coltiva da sempre, non solo da molto prima di diventare sovrano, ma anche da molto prima che la questione entrasse nell’agenda delle priorità politiche internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La preghiera comune per la cura del Creato: così Carlo III e Papa Leone hanno riallacciato i fili a 500 anni dallo scisma

