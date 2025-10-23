La possibile resa di Zelensky | fermiamo lo scontro sulla linea del fronte

La scena si è spostata nel Nord Europa, ma il peso delle parole ha attraversato mezzo continente. Durante la visita in Norvegia, Volodymyr Zelensky ha parlato di una soluzione che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: accettare un cessate il fuoco sull’attuale linea del fronte. Non più la riconquista totale dei territori occupati, ma un congelamento della guerra là dove le truppe oggi si fronteggiano. È un buon compromesso, ha detto il presidente ucraino, aprendo di fatto alla proposta avanzata da Donald Trump, che da mesi preme per un accordo realistico con Mosca. Secondo le ricostruzioni di Fox News e The Guardian, l’idea sarebbe quella di fermare le armi dove si trovano, trasformando la linea del fronte in una zona di demarcazione temporanea e aprendo subito tavoli negoziali multilaterali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La possibile “resa” di Zelensky: fermiamo lo scontro sulla linea del fronte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una giornata di sport, solidarietà e condivisione, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di Giorgia Boutique , partner ufficiale dell’Ottobre Rosa nella Repubblica di San Marino Emmegi Academy Golf San Marino ASDOS Un sincero ringraziament - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky dopo aver sentito Macron: “Siamo vicini alla possibile fine della guerra. Ora si faccia pressione su Mosca”. Reuters: “Incontro Rubio-Lavrov giovedì” - Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che “Trump mantiene relazioni piuttosto cordiali con Orbán” mentre “Putin ha un rapporto piuttosto costruttivo” con il premier ungherese e che c ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Zelensky: vicini a possibile fine guerra. La Bulgaria offre corridoio aereo per summit Budapest - Oggi via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop a gas e gnl russi dal 1° gennaio 2026. Lo riporta ilsole24ore.com

Trump a muso duro con Putin e Zelensky: "Pace tra Russia e Ucraina o ci sarà un prezzo alto da pagare" - Il presidente degli Stati Uniti ha scritto un messaggio ai due leader, chiedendo di fermare gli attacchi sui civili: "Kiev può ancora vincere la guerra, ma non credo ci riuscirà". Segnala msn.com