La porta imbattuta? Siamo la miglior squadra in Italia per minor numero di tiri subiti

Agenore Maurizi nel post partita comincia l’analisi commentando l’elenco di gare che l’ Ancona ha infilato senza subire gol: tra Coppa e campionato sette partite senza incassare reti: "Siamo la migliore squadra d’Italia per minor numero di tiri subiti dagli avversari – attacca il mister dorico –. A parte questo abbiamo giocato una buona partita, in cui tanti giocatori hanno dimostrato di essere in grado di giocare anche da titolare. Chi è sceso in campo s’è dimostrato all’altezza. Abbiamo giocato i primi venti minuti davvero molto buoni, abbiamo colpito una traversa con Mancino, creato occasioni molto importanti, ma su palle sbagliate in mezzo al campo abbiamo anche concesso occasioni agli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

