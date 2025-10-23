La pipì addosso un macello Choc e imbarazzo al Grande Fratello | cosa è successo

La nuova edizione del Grande Fratello 2025 era stata annunciata come il ritorno alle radici del reality per eccellenza. Dopo anni di formule miste e sperimentazioni non sempre felici, Mediaset aveva scelto di puntare su un cast composto esclusivamente da persone comuni, tagliando fuori i volti noti del mondo dello spettacolo e affidando la conduzione a Simona Ventura. Una scelta che aveva subito acceso la curiosità del pubblico e riacceso le speranze di chi sognava di ritrovare il sapore autentico delle prime edizioni. A completare il quadro del “nuovo corso”, l’eliminazione della postazione social di Rebecca Staffelli e una minore interazione con l’esterno: tutto per restituire centralità alla vita dentro la Casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it