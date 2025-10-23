La Pigiama Run supera le aspettative | più di 2 mila partecipanti e oltre 60 mila euro raccolti
Bergamo. Era in programma per venerdì 26 settembre la seconda edizione della Pigiama Run bergamasca, ma è stata rimandata a sabato 18 ottobre a causa del maltempo. Una scelta azzeccata visti i risultati: i partecipanti sono stati 2.302, un fiume colorato che ha invaso prima Parco Suardi e poi le vie della città lungo il percorso che si è snodato tra la Green Way e le mura venete per poi tornare al punto di partenza passando di fronte all’Accademia Carrara. Famiglie con bambini, operatori sanitari, tantissimi cittadini da ogni parte della provincia ma anche rappresentanti delle istituzioni, amministratori locali e un gruppo di una settantina di cadetti della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
