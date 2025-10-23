La peste e le feste | pellegrini alla Madonna della Salute di Venezia
Ippogrifo vi porta a Venezia in un giorno feriale di novembre, dove da quattro secoli si rievoca la cupa atmosfera della tragedia e al tempo stesso la gioia per la fine di incubo: il termine della peste del 1630 resa celebre da Manzoni. In Veneto l’epidemia fece strage, ancora più che in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
