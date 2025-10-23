La pergamena che scatenò lo scisma anglicano è in un armadio anonimo in Vaticano

La pergamena originale del 1530 con la richiesta di annullamento del matrimonio di Enrico VIII è conservata nell'Archivio Apostolico Vaticano, nascosta in un armadio nello studio del Prefetto. Il documento, con i suoi 85 sigilli di ceralacca rossa (alcuni vuoti per chi rifiutò di firmare), rappresenta uno dei momenti più importanti della storia religiosa europea ed è sopravvissuto miracolosamente ai saccheggi napoleonici grazie a un nascondiglio segreto. Questo documento rappresenta la richiesta formale che i nobili inglesi fecero a Papa Clemente VII per annullare il matrimonio tra re Enrico VIII e Caterina d'Aragona.

