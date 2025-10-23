La pena diventa definitiva | si aprono le porte del carcere per Amanda uccise il figlioletto di appena un anno

Con la sentenza divenuta definitiva è finita in carcere Amanda Guidi la donna di 33 anni che uccise il proprio figlio Karim nel sonno, il 17 giugno del 2021. Nella mattinata odierna, i carabinieri di Berra hanno arrestatola donna, dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it