La pena diventa definitiva | si aprono le porte del carcere per Amanda uccise il figlioletto di appena un anno

Ferraratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la sentenza divenuta definitiva è finita in carcere Amanda Guidi la donna di 33 anni che uccise il proprio figlio Karim nel sonno, il 17 giugno del 2021. Nella mattinata odierna, i carabinieri di Berra hanno arrestatola donna, dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

