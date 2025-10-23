Era l’oggetto del desiderio, ma sicuramente non quello che ci si aspettava. Questa forse è la maniera migliore per descrivere la relazione tra la Roma, i romanisti e Artem Dovbyk. L’ucraino è arrivato per una cifra importante nella Capitale, ma non ha mai veramente convinto a pieno. Non si tratta di numeri, ma di prestazioni. Anche quando i gol gli hanno dato ragione, infatti, a non scendere giù è stato l’atteggiamento superficiale e l’assenza di capacità di reazione nei momenti difficili, nonostante dalla sua parte abbia un fisico potenzialmente devastante. Perché parliamoci chiaro, da un attaccante di tale stazza ti aspetti tanto, non per forza in zona gol, ma dal punto di vista della cattiveria e del dominio nei contrasti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La pazienza a Roma è finita: non è più il tempo di Dovbyk