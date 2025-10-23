la passione per le vette in due appuntamenti

"Argenta Peak-Incontri di montagna" è il titolo di due appuntamenti organizzati dalla sezione di Argenta del "Club Alpino Italiano". Si tratta di due serate in cui gli appassionati delle vette avranno modo di confrontarsi e discutere di cime con esperti si questa pratica sportiva alla Sala Mercato di piazza Marconi, dove avranno sede gli incontri. Il primo di questi meeting è previsto venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,00. Nell’occasione di parlerà di "Cambiamenti di rilievo: la crisi climatica vista dalla montagna", a cura del Comitato Scientifico Sezione CAI di Ferrara. Relatore il Dottor Andrea Ubiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

