La passione per le vette in due appuntamenti
"Argenta Peak-Incontri di montagna" è il titolo di due appuntamenti organizzati dalla sezione di Argenta del "Club Alpino Italiano". Si tratta di due serate in cui gli appassionati delle vette avranno modo di confrontarsi e discutere di cime con esperti si questa pratica sportiva alla Sala Mercato di piazza Marconi, dove avranno sede gli incontri. Il primo di questi meeting è previsto venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,00. Nell’occasione di parlerà di "Cambiamenti di rilievo: la crisi climatica vista dalla montagna", a cura del Comitato Scientifico Sezione CAI di Ferrara. Relatore il Dottor Andrea Ubiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CAI TIVOLI MONTAGNA, PASSIONE E SENTIERI? Non perdete il nuovo numero di Ottobre del Notiziario Tiburtino! Alle pagine 36 e 37, i soci della sezione condividono i loro racconti e le foto dalle ultime escursioni. Dalle vette ai boschi in - facebook.com Vai su Facebook
La passione per le vette in due appuntamenti - Incontri di montagna" è il titolo di due appuntamenti organizzati dalla sezione di Argenta del "Club Alpino Italiano". Segnala msn.com
#WeRideAsOne unisce la passione per Ducati ovunque - E' previsto per sabato 3 maggio il ritorno in scena di #WeRideAsOne, ovvero l'evento globale diffuso di Ducati che, ogni primo sabato di maggio, riunisce i suoi appassionati con appuntamenti che si ... Lo riporta ansa.it