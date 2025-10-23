La parola ‘sovrappeso’ divide | linguaggio neutro o stigma?
(Adnkronos) – "Sovrappeso" si può usare o è un insulto? Ultimo esempio di linguaggio scivoloso, è quello relativo alla frase pronunciata dal giornalista e storico Paolo Mieli a Radio24, durante la consueta lettura mattutina dei giornali, a proposito della candidata di Alleanza Verdi e Sinistra in Campania Souzan Fatayer, definita "in leggerissimo sovrappeso". In un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
"Io sovrappeso? Si vede che mangio troppo soffritto. Sono palestinese, ma vivo a Napoli e a Napoli non si muore di fame come a Gaza" Non si è fatta attendere la risposta di Souzan Fatayer a Paolo Mieli: https://fanpa.ge/q7Syr - facebook.com Vai su Facebook
Mai più barbe lunghe e fisico sovrappeso nell’esercito americano! Questo l’imperativo trasmesso al plenum di generali dal capo del Pentagono Hegset Capisco l’esigenza di un esercito più curato, più in forma fisica e, anche, più maschio alfa Ma un dubbio mi - X Vai su X
