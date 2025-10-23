Somministrare un’avanzata terapia genica subito dopo la nascita per contrastare i sintomi di una rara malattia genetica, la mucopolisaccaridosi di tipo I (Mps-I), prima che si manifestino, potrebbe migliorare la qualità di vita dei pazienti: è quanto emerge da uno studio pubblicato dai ricercatori della Fondazione Tettamanti e dell’istituto San Raffaele Telethon sulla rivista scientifica “Molecular Therapy: methods and clinical development”. La patologia è causata da un difetto nel gene Idua, che impedisce all’organismo di produrre un enzima importante per il corretto smaltimento di alcune sostanze di degradazione del metabolismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova terapia genica. Una speranza per i bimbi