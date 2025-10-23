La nuova Piccola apre le porte | ecco la stecca nord ecco il 15° rione di Lecco

Un luogo chiuso da inferriate e avvolto nell'ombra si trasforma in uno spazio aperto che accoglie persone. La Piccola ha mostrato per la prima volta gli interni rigenerati della stecca nord durante la cerimonia ufficiale di giovedì 23 ottobre, segnando una tappa fondamentale nel percorso di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

