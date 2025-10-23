La nuova caserma è realtà A Urbania taglio del nastro

Da ieri l’Arma dei Carabinieri ha una nuova caserma a Urbania. Attesa per oltre vent’anni, ora finalmente la nuova struttura sarà all’altezza dell’accoglienza delle forze dell’ordine che da qui avranno base per vigilare sui comuni di Urbania e Peglio. "Una caserma adeguata, funzionale e sicura - ha commentato il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuele Saveria Greco - che risponde alle esigenze operative. Oggi questa di Urbania è una delle poche strutture in cui è stato realizzato l’intervento di adeguamento sismico e che pone sul territorio una caserma altamente funzionale e conforme ai più recenti standard richiesti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

