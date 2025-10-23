La nuova caserma è realtà A Urbania taglio del nastro
Da ieri l’Arma dei Carabinieri ha una nuova caserma a Urbania. Attesa per oltre vent’anni, ora finalmente la nuova struttura sarà all’altezza dell’accoglienza delle forze dell’ordine che da qui avranno base per vigilare sui comuni di Urbania e Peglio. "Una caserma adeguata, funzionale e sicura - ha commentato il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuele Saveria Greco - che risponde alle esigenze operative. Oggi questa di Urbania è una delle poche strutture in cui è stato realizzato l’intervento di adeguamento sismico e che pone sul territorio una caserma altamente funzionale e conforme ai più recenti standard richiesti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Firmato il Protocollo d’Intesa per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco e la sede della Croce Rossa di #Visso - facebook.com Vai su Facebook
Oggi ho visitato il cantiere della nuova caserma dei Carabinieri e dei Forestali di Fiastra: un edificio moderno, sicuro ed energeticamente efficiente, che verrà consegnato prima di Natale. Dare una casa consona a chi garantisce sicurezza è un dovere dello Sta - X Vai su X