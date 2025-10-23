La nuova Carta Valore | un bonus cultura selettivo che rischia di lasciare indietro i più fragili

Il nuovo bonus cultura, ribattezzato Carta Valore, premia solo i diciottenni diplomati, escludendo un quarto dei giovani: parrucchieri, estetisti, meccanici, elettricisti, pasticcieri, panettieri e giardinieri. Christian Raimo dichiara così a Fanpage.it: "Siamo rimasti al 1967. Misura che divide i giovani e alimenta le disuguaglianze". 🔗 Leggi su Fanpage.it

