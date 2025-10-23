La nuova arma che fa tremare i tank | così gli Switchblade 600 Block 2 cambiano la guerra

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni le loitering munitions, i cosiddetti droni “ kamikaze ”, si sono affermate come strumenti strutturali nei moderni scenari di combattimento, ridefinendo la relazione tra letalità, manovrabilità e vantaggio tattico. Tra gli attori principali di questa trasformazione figura AeroVironment, che ha recentemente evoluto la sua famiglia Switchblade con tre versioni progettate per rispondere alla complessità dei teatri operativi contemporanei: Switchblade 600 Block 2, 400 e 300 Block 20. Queste piattaforme rappresentano più di un semplice aggiornamento tecnologico: segnano un ripensamento dell’approccio occidentale alla guerra di saturazione, specialmente in ambienti ad alta densità di contromisure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la nuova arma che fa tremare i tank cos236 gli switchblade 600 block 2 cambiano la guerra

© Ilgiornale.it - La nuova arma che fa tremare i tank: così gli Switchblade 600 Block 2 cambiano la guerra

News recenti che potrebbero piacerti

nuova arma fa tremareLa nuova arma che fa tremare i tank: così gli Switchblade 600 Block 2 cambiano la guerra - corazza: potenti in Ucraina, spingono produzione e dottrine di ingaggio ma sollevan ... Secondo msn.com

nuova arma fa tremareAttacchi aerei con i paramotori: come funziona la nuova "arma letale" usata in guerra - I paramotori, economici e facili da usare, sono diventati un'arma chiave della giunta birmana, usati per bombardamenti a bassa quota contro i ribelli e civili ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Arma Fa Tremare