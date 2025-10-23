La nuova arma che fa tremare i tank | così gli Switchblade 600 Block 2 cambiano la guerra

Negli ultimi anni le loitering munitions, i cosiddetti droni “ kamikaze ”, si sono affermate come strumenti strutturali nei moderni scenari di combattimento, ridefinendo la relazione tra letalità, manovrabilità e vantaggio tattico. Tra gli attori principali di questa trasformazione figura AeroVironment, che ha recentemente evoluto la sua famiglia Switchblade con tre versioni progettate per rispondere alla complessità dei teatri operativi contemporanei: Switchblade 600 Block 2, 400 e 300 Block 20. Queste piattaforme rappresentano più di un semplice aggiornamento tecnologico: segnano un ripensamento dell’approccio occidentale alla guerra di saturazione, specialmente in ambienti ad alta densità di contromisure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova arma che fa tremare i tank: così gli Switchblade 600 Block 2 cambiano la guerra

