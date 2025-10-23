La notte più spaventosa dell' anno arriva a Capodimonte con Lake horror edition
Il 31 ottobre, dalle ore 18, la notte più spaventosa dell'anno cala anche su Capodimonte con “Lake horror edition”.L'evento, organizzato a La Piaja (incrocio via Annibal Caro, via Roma e viale Marconi), si anima di mostri e streghe, tra atmosfere da brivido, un percorso interattivo, cibo, musica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
HALLOWEEN – VENERDÌ 31 OTTOBRE La notte più spaventosa dell’anno sta per arrivare… Sei pronto a vivere un Halloween da brividi? Lista Online attiva dalle ore 12:00 di Giovedì 30/10 Registrati su www.boccaccio.it ? CONCORSO “TR - facebook.com Vai su Facebook
La Notte europea dei ricercatori compie 20 anni, festa in tutta Italia - E' l'evento ideato per avvicinare i giovani al mondo della ricerca e che quest'anno prevede in Italia centinaia di eventi in 80 città, un numero record in Europa, da Reggio Calabria a Trieste passando ... Secondo rainews.it
La notte della ricerca compie 20 anni - Compie 20 anni la Notte europea dei Ricercatori, l'iniziativa che riporta in piazza anche quest'anno gli scienziati e apre ai cittadini le porte dei laboratori, per osservare da vicino il lavoro di ... Segnala rainews.it
Tutto pronto per la Notte dei ricercatori che compie 20 anni - Dalla scienza dei Pink Floyd ai delitti cosmici della Signora in giallo, passando agli Speed Date con i ricercatori, i robot e i cybereroi: saranno centinaia gli eventi in programma per la Notte ... Scrive ilsole24ore.com