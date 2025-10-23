La Notte nel Cuore il finale alternativo che la produzione ha deciso di non mostrare
Colpo di scena fuori dallo schermo per “ La Notte nel Cuore ”, la soap turca di Canale 5 che si avvicina al suo attesissimo gran finale. Secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa turca, la produzione avrebbe girato due versioni diverse dell’ultimo episodio, ma solo una è destinata ad andare in onda. L’altra, più audace e drammatica, sarebbe stata tagliata all’ultimo momento per scelta editoriale. Una decisione che sta già facendo discutere fan e addetti ai lavori, curiosi di scoprire cosa fosse previsto nel finale “nascosto”. Stando alle voci provenienti dal set, la versione alternativa del finale avrebbe mostrato una conclusione molto più tragica per Melek e Hikmet, i protagonisti della serie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli è saltato addosso, sferrandogli più di dieci coltellate dritte al cuore. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 22 e 23 ottobre a Collegno, dove corso Francia incontra via Sabotino. Una zona tranquilla, residenziale, al confine con Torino. La vittima, Marco Vero - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, Mediaset anticipa il finale: previsti nuovi raddoppi anche a novembre - In questo modo, i vertici Mediaset daranno una sostanziale accelerata al gran finale della prima e unica stagione de La notte nel cuore, trasmettendo in anticipo i vari episodi che porteranno alle ... Come scrive it.blastingnews.com
La notte nel cuore, quando c'è il finale su Canale 5: la soap chiude i battenti a dicembre - In questo modo verrà data un'ampia accelerata alla messa in onda della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay: il gran finale di sempre della prima e unica stagione, infatti, ... Segnala it.blastingnews.com
La notte nel cuore anticipazioni 21 ottobre: la decisione di Esma - Le anticipazioni sulla puntata de La notte nel cuore in onda martedì 21 ottobre su Canale 5 rivelano che Esma prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Lo riporta ciakgeneration.it