La notte infame di Sarkozy in cella | urla insulti e minacce dei detenuti Per lui solo tappi alle orecchie e la compagnia dei libri di Dreyfus e Dumas
Urla, insulti, minacce e poliziotti addetti speciali: la prima lunga notte “infame” – e l’amaro risveglio mattutino – di Sarkozy a La Santé sono passate: ma dire che l’ex inquilino dell’Eliseo le abbia superate tranquillamente sarebbe non dire il vero. C’è chi sostiene però, che gridare il nome del nuovo arrivato durante la prima notte in cella sia una tradizione delle carceri francesi: un’abitudine gotica che certo non sarà risuonata come un’accoglienza “calda” al neo detenuto. Tanto che il suo avvocato Jean-Michel Darrois all’uscita dal penitenziario, riferendo e commentando la situazione, si è detto pronto a portare al suo assistito per le prossime notti almeno un paio di tappi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sarkozy in carcere, prima notte in cella tra insulti e minacce degli altri detenuti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sarkozy in carcere, prima notte in cella tra insulti e minacce degli altri detenuti ... Lo riporta tg24.sky.it
Prima notte in carcere per Sarkozy, protetto da due poliziotti - Nella piccola cella di appena undici metri quadri l’ex presidente francese ha portato tre libri: i primi due volumi del Conte di Montecristo e una biografia di Gesù ... Lo riporta ilsole24ore.com
Prima notte da incubo per Sarkozy a La Santé: cosa è accaduto in carcere - La prima notte da incubo di Sarkozy in carcere: sorveglianza senza precedenti, riprese sui social e tradizioni del penitenziario parigino de La Santé. Si legge su notizie.it