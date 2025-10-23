La notte infame di Sarkozy in cella | urla insulti e minacce dei detenuti Per lui solo tappi alle orecchie e la compagnia dei libri di Dreyfus e Dumas

Urla, insulti, minacce e poliziotti addetti speciali: la prima lunga notte “infame” – e l’amaro risveglio mattutino – di Sarkozy a La Santé sono passate: ma dire che l’ex inquilino dell’Eliseo le abbia superate tranquillamente sarebbe non dire il vero. C’è chi sostiene però, che gridare il nome del nuovo arrivato durante la prima notte in cella sia una tradizione delle carceri francesi: un’abitudine gotica che certo non sarà risuonata come un’accoglienza “calda” al neo detenuto. Tanto che il suo avvocato Jean-Michel Darrois all’uscita dal penitenziario, riferendo e commentando la situazione, si è detto pronto a portare al suo assistito per le prossime notti almeno un paio di tappi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

