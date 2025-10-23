La notte di terrore a Borgo Nuovo e il boato sotto casa sua Ferrandelli | Sono più determinato di prima

“Sono più determinato di prima”. Dopo le ore di terrore l'assessore comunale all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli ha la voce ancora forte e piena di energia nonostante la notte insonne. “Sono molto sereno, tutto questo non ci fermerà”. Fiamme e paura nell'alloggio popolare sgomberato a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

