La nomina Rebecca Corsi coordinatrice della commissione Giovani

Nuovo importante ruolo istituzionale per la vice presidente ed amministratore delegato dell’Empoli, Rebecca Corsi. In occasione dell’ultima assemblea della Lega di Serie B, infatti, la figlia del patron azzurro Fabrizio è stata nominata coordinatrice della commissioni "Giovani e valorizzazione del talento". Un gruppo di lavoro che la Lega di B ha ormai istituito cinque anni fa per favorire la crescita dei giovani calciatori, che proprio nelle categorie minori come quella cadetta o la Serie C devono trovare terreno fertile per poter giocare con continuità e completare il proprio percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La nomina. Rebecca Corsi coordinatrice della commissione “Giovani“

