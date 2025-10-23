La Navigazione Laghi cerca personale | nuovo bando per l' assunzione di 50 operatori
É stato pubblicato dalla Navigazione Laghi, che gestisce il trasporto pubblico sui laghi Maggiore, Como e Garda, il nuovo bando per l'assunzione di 50 operatori generici.In particolare, 30 posti sono riservati alla Navigazione Lago Maggiore, e quindi alle sedi di servizio di Arona e Verbania, in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
