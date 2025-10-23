Arezzo, 23 ottobre 2025 – Si concluderà nei prossimi giorni il laboratorio musicale curato dai musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo presso la Casa Circondariale di Arezzo. Il laboratorio si è svolto nell’ambito del progetto “Saràbanda”, realizzato con il contributo del Comune di Arezzo, Assessorato alle Politiche per l’integrazione e del Cesvot, in collaborazione con Officine della Cultura. Il percorso, articolato in sei incontri di due ore ciascuno, ha coinvolto 15 detenuti, alcuni dei quali alla loro prima esperienza musicale. In ogni incontro, guidati da un piccolo gruppo di musicisti dell’OMA, i partecipanti hanno avuto l’occasione di avvicinarsi alla musica come strumento di espressione, dialogo e scoperta reciproca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La musica dell’incontro che porta alla Casa Circondariale l’Orchestra Multietnica di Arezzo