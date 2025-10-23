La mozzarella di bufala Dop è il cibo dell’amore in Europa e raggiunge un pubblico digitale di 37 milioni di utenti
La mozzarella di bufala campana Dop è considerata il cibo romantico per eccellenza dai consumatori europei, capace di renderli felici al primo morso, e la sua audience digitale raggiunge 37 milioni di utenti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
