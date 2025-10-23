La mostra Redivivus approda a Palazzo Drago Ajroldi
Dopo il successo della prima tappa di Acireale, il viaggio di Redivivus approda a Palermo per una nuova tappa del tour dedicato alla rinascita attraverso l’arte e la sostenibilità. Dal 24 al 26 ottobre, le sale di Palazzo Drago Ajroldi ospiteranno la mostra con le opere realizzate dai giovani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
