La mostra Redivivus approda a Palazzo Drago Ajroldi

Dopo il successo della prima tappa di Acireale, il viaggio di Redivivus approda a Palermo per una nuova tappa del tour dedicato alla rinascita attraverso l’arte e la sostenibilità. Dal 24 al 26 ottobre, le sale di Palazzo Drago Ajroldi ospiteranno la mostra con le opere realizzate dai giovani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

