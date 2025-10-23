La mossa di Zelensky per i cieli ucraini | 150 caccia Gripen per Kiev

Nella giornata di ieri, l' Ucraina ha siglato una lettera di intenti con la Svezia per l'acquisto di un consistente numero di caccia Saab JAS-39E “ Gripen ”. Durante una visita presso lo stabilimento di Linkoping, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato, congiuntamente col primo ministro svedese Ulf Kristeon, che le forze aeree di Kiev riceveranno – se si giungerà a un'intesa definitiva – tra i 100 e i 150 cacciabombardieri multiruolo “Gripen” nell'ultima versione disponibile, che è appena cominciata a entrare in servizio con l'aeronautica militare di Stoccolma. Si tratterebbe del più grande ordine estero mai messo a segno da Saab, e vedrebbe l'aeronautica militare ucraina impiegare un numero di “Gripen” simile a quello dell'aeronautica militare svedese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La mossa di Zelensky per i cieli ucraini: 150 caccia Gripen per Kiev

News recenti che potrebbero piacerti

#Zelensky, il cui mandato sarebbe dovuto finire nel 2024, ha annunciato: "Il mio obiettivo è porre fine alla guerra, poi non mi ricandiderò". Una mossa per togliere un alibi a #VladimirPutin - facebook.com Vai su Facebook

#Zelensky, il cui mandato sarebbe dovuto finire nel 2024, ha annunciato: "Il mio obiettivo è porre fine alla guerra, poi non mi ricandiderò". Una mossa per togliere un alibi a #VladimirPutin - X Vai su X

La mossa di Zelensky per i cieli ucraini: 150 caccia Gripen per Kiev - Il presidente ucraino sigla con la Svezia una lettera d’intenti per l’acquisto di fino a 150 caccia multiruolo. Secondo ilgiornale.it

Difendere i cieli: l'Ucraina può aiutare l'Europa a costruire il suo muro di droni? - Kiev ha offerto ai Paesi europei di contrastare una serie di incursioni di droni russi con l'esperienza acquisita sul campo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev sta ... Segnala it.euronews.com

Ucraina, Zelensky a Washington per i missili Tomahawk - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi a Washington per una missione ad alto contenuto strategico e politico. Come scrive msn.com