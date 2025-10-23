La morte di Daniel Naroditsky il mistero che agita gli scacchi | l’ipotesi suicidio le accuse e il giallo dell’ultima live Era stato preso di mira

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si infittisce il mistero relativo alla morte di Daniel Naroditsky, gran maestro di scacchi e noto streamer che è morto all’improvviso, a 29 anni. Una notizia che ha scombussolato il mondo degli scacchi e che lascia sempre più dubbi. Nella nota pubblicata dalla famiglia il 20 ottobre non ci sono infatti i motivi o le cause di quanto accaduto. Ma nell’ambiente scacchistico continua a prendere piede l’ipotesi del suicidio. E tra i motivi ci sarebbero le recenti e continue accuse di barare ricevute nell’ultimo anno dal collega Vladimir Kramnik, che avrebbero influito sulla sua salute mentale. Kramnik, campione del mondo russo, da diversi anni porta avanti una battaglia contro chi bara negli scacchi, ma negli ultimi tempi – secondo i più importanti giocatori del mondo — è diventata isteria e accanimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la morte di daniel naroditsky il mistero che agita gli scacchi l8217ipotesi suicidio le accuse e il giallo dell8217ultima live era stato preso di mira

© Ilfattoquotidiano.it - La morte di Daniel Naroditsky, il mistero che agita gli scacchi: l’ipotesi suicidio, le accuse e il giallo dell’ultima live. “Era stato preso di mira”

News recenti che potrebbero piacerti

morte daniel naroditsky misteroDaniel Naroditsky, morto gran maestro di scacchi a 29 anni/ Mistero sulle cause, la famiglia: “Inaspettato” - Daniel Naroditsky è morto: choc negli scacchi per il decesso "inaspettato" del gran maestro all'età di 29 anni. Da ilsussidiario.net

morte daniel naroditsky misteroAddio al giovane genio degli scacchi: trovato senza vita, resta il mistero sulle sue ultime ore - Il mondo degli scacchi piange Daniel Naroditsky, morto a 29 anni. Lo riporta donnaglamour.it

morte daniel naroditsky misteroAddio a Daniel Naroditsky, il grande maestro di scacchi è morto a 29 anni: mistero sulle cause - Da lì in pochi anni è diventato rapidamente una delle voci americane più influ ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Daniel Naroditsky Mistero