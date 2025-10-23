La morte di Daniel Naroditsky il mistero che agita gli scacchi | l’ipotesi suicidio le accuse e il giallo dell’ultima live Era stato preso di mira
Si infittisce il mistero relativo alla morte di Daniel Naroditsky, gran maestro di scacchi e noto streamer che è morto all’improvviso, a 29 anni. Una notizia che ha scombussolato il mondo degli scacchi e che lascia sempre più dubbi. Nella nota pubblicata dalla famiglia il 20 ottobre non ci sono infatti i motivi o le cause di quanto accaduto. Ma nell’ambiente scacchistico continua a prendere piede l’ipotesi del suicidio. E tra i motivi ci sarebbero le recenti e continue accuse di barare ricevute nell’ultimo anno dal collega Vladimir Kramnik, che avrebbero influito sulla sua salute mentale. Kramnik, campione del mondo russo, da diversi anni porta avanti una battaglia contro chi bara negli scacchi, ma negli ultimi tempi – secondo i più importanti giocatori del mondo — è diventata isteria e accanimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
