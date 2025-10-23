La morte di Claudio Reggiani il volo dal tetto diventa un giallo

Pesaro, 23 ottobre 2025 – C’è un mistero sul tetto di via Tavollo. È quello che avvolge la morte di Claudio Reggiani, 64 anni, pesarese, precipitato lunedì mattina da circa otto metri di altezza mentre si trovava sul capannone della ditta Tecno Mec, nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano. Un lucernario ceduto sotto i piedi, un volo fatale, ma un contesto che non torna: Reggiani non lavorava per quell’azienda. Gli accertamenti sono tesi soprattutto a capire perché si trovasse lì, sul tetto, e a che titolo. Le ipotesi restano tutte aperte, ma nessun elemento concreto fa pensare a una spinta o a una colluttazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La morte di Claudio Reggiani, il volo dal tetto diventa un giallo

