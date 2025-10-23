La moglie perfetta al Teatro delle Muse di Ancona | ironia e riflessione sui ruoli femminili

ANCONA- Sabato 25 e domenica 26 ottobre, e da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre, alle ore 19 nella Sala Melpomene – Teatro delle Muse, va in scena “La moglie perfetta”, drammaturgia e regia di Giulia Trippetta, con Giulia Trippetta, produzione Agidi, Marche Teatro. Una lavagna in scena. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

“La moglie perfetta” al Teatro delle Muse di Ancona: ironia e riflessione sui ruoli femminili - Sabato 25 e domenica 26 ottobre, e da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre, alle ore 19 nella Sala Melpomene – Teatro delle Muse, va in scena “La moglie perfetta”, drammaturgia e regia di ... Lo riporta anconatoday.it

Nuova data per ’Una moglie perfetta’. Show retrò ed elegante per Giulia Trippetta - Rinviato causa maltempo lo spettacolo ’La moglie perfetta’ di e con Giulia Trippetta che era in calendario ieri sera... Riporta lanazione.it

La moglie perfetta, spettacolo al Teatro Torlonia - Sul palco del Teatro Torlonia approda "La moglie perfetta", uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta, in scena venerdì 21 marzo, per riflettere sulla condizione femminile ... Segnala romatoday.it