Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena nelle liste di Fratelli d’Italia a Napoli: torna in corsa Francesca Marino, nutrizionista e moglie del rettore della Federico II, Matteo Lorito. La sua candidatura non passa inosservata, anche perché Lorito per mesi era stato considerato uno dei papabili del centrodestra per la presidenza della Regione Campania. Marino, classe 1982, non è una novità assoluta per il partito di Giorgia Meloni: già nel 2020 aveva tentato la carta delle regionali, fermandosi però a 527 preferenze. Da allora, però, la scena è cambiata. Nel frattempo ha sposato il “magnifico” dell’ateneo federiciano e ha moltiplicato la sua presenza pubblica, intrecciando rapporti con il mondo produttivo e accademico e accreditandosi come figura di riferimento in diversi ambienti professionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La moglie del rettore scende in campo con Fratelli d’Italia: nel 2020 solo 527 preferenze