La missione in Arabia Expo e 'Saudi Vision' | Mercato strategico

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025

Imprese marchigiane in missione con l’ Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) per tre giorni a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Obiettivo: rafforzare la presenza delle aziende della regione in un mercato strategico e in rapida evoluzione. "La delegazione era composta da imprese di riferimento nei settori dell’arredo di design, delle costruzioni e delle tecnologie digitali immersive, e ha rappresentato l’eccellenza produttiva e creativa del territorio", fa sapere l’Atim. C’è un mercato da coltivare, in particolare la " Saudi Vision 2030 ", il piano di sviluppo che sta ridisegnando il futuro del regno saudita attraverso importanti progetti infrastrutturali, immobiliari e turistici, tra i quali l’Expo 2030 di Riyadh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La missione in Arabia. Expo e ’Saudi Vision’: "Mercato strategico"

