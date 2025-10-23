La missione in Arabia Expo e ’Saudi Vision’ | Mercato strategico
Imprese marchigiane in missione con l’ Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) per tre giorni a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Obiettivo: rafforzare la presenza delle aziende della regione in un mercato strategico e in rapida evoluzione. "La delegazione era composta da imprese di riferimento nei settori dell’arredo di design, delle costruzioni e delle tecnologie digitali immersive, e ha rappresentato l’eccellenza produttiva e creativa del territorio", fa sapere l’Atim. C’è un mercato da coltivare, in particolare la " Saudi Vision 2030 ", il piano di sviluppo che sta ridisegnando il futuro del regno saudita attraverso importanti progetti infrastrutturali, immobiliari e turistici, tra i quali l’Expo 2030 di Riyadh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
