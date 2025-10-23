‘La ‘mia’ piccola rivoluzione tour’ di Enzo Quaranta fa tappa nella sua Torremaggiore | È stata una serata speciale
Primo comizio pubblico nella sua Torremaggiore di Enzo Quaranta, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista del Partito Democratico. ‘La ‘mia’ piccola rivoluzione tour’, partita quasi un mese fa a bordo di un camper che viaggia in tutti i comuni della provincia di Foggia, ha fatto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
