‘La ‘mia’ piccola rivoluzione tour’ di Enzo Quaranta fa tappa nella sua Torremaggiore | È stata una serata speciale

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo comizio pubblico nella sua Torremaggiore di Enzo Quaranta, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista del Partito Democratico. ‘La ‘miapiccola rivoluzione tour’, partita quasi un mese fa a bordo di un camper che viaggia in tutti i comuni della provincia di Foggia, ha fatto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

