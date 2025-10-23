L a menopausa non è la morte della vita sessuale, ma un nuovo capitolo che richiede consapevolezza e cura di sé. Il piacere non scompare, semplicemente si raggiunge in altri modi. I cambiamenti ormonali, in particolare la diminuzione di estrogeni e androgeni, giocano un ruolo centrale, ma non sono gli unici fattori: anche aspetti psicologici e relazionali contribuiscono a modificare la risposta sessuale. La menopausa non è quindi un limite, ma un’opportunità per riscoprire la sessualità in modo consapevole e positivo. Con le giuste cure, informazioni e strategie, è possibile continuare a godere del piacere, mantenere intimità con il partner e vivere una vita sessuale appagante e senza tabù. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La menopausa può modificare il desiderio sessuale. Ecco come affrontare il cambiamento del corpo senza rinunciare al piacere