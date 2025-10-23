La menopausa può modificare il desiderio sessuale Ecco come affrontare il cambiamento del corpo senza rinunciare al piacere

Iodonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a menopausa non è la morte della vita sessuale, ma un nuovo capitolo che richiede consapevolezza e cura di sé. Il piacere non scompare, semplicemente si raggiunge in altri modi. I cambiamenti ormonali, in particolare la diminuzione di estrogeni e androgeni, giocano un ruolo centrale, ma non sono gli unici fattori: anche aspetti psicologici e relazionali contribuiscono a modificare la risposta sessuale. La menopausa non è quindi un limite, ma un’opportunità per riscoprire la sessualità in modo consapevole e positivo. Con le giuste cure, informazioni e strategie, è possibile continuare a godere del piacere, mantenere intimità con il partner e vivere una vita sessuale appagante e senza tabù. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la menopausa pu242 modificare il desiderio sessuale ecco come affrontare il cambiamento del corpo senza rinunciare al piacere

© Iodonna.it - La menopausa può modificare il desiderio sessuale. Ecco come affrontare il cambiamento del corpo senza rinunciare al piacere

Scopri altri approfondimenti

Menopausa: dal calo del desiderio all’incontinenza, come gestire i sintomi più fastidiosi - Per le donne, oltre a vampate di calore e vuoti di memoria, l’incontinenza. Si legge su iodonna.it

Menopausa, il sesso può migliorare se si coltiva il desiderio - Come cambia la sessualità in menopausa e perché cala il desiderio? Come scrive repubblica.it

L’arrivo della menopausa ha sempre un effetto negativo sul desiderio sessuale femminile? - Risponde Rossella Nappi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Pavia, presidente della Società Internazionale della Menopausa ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Menopausa Pu242 Modificare Desiderio