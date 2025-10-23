La manovra taglia i fondi per uscire dalla povertà E affossa l’assegno di inclusione introdotto dal governo dopo aver raso al suolo il Reddito

Dopo aver cancellato il Reddito di cittadinanza (Rdc), il governo affossa la misura con cui l’ha sostituito, l’ Assegno di inclusione (Adi). Come ribadito dallo stesso governo anche nel recente Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 (decreto del ministero del Lavoro 2 aprile 2025), l’obiettivo dell’Adi “e? di accompagnare il sostegno economico con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della situazione di poverta?”. Perché “il tempo dell’assistenzialismo è finito”, ha ribadito di recente la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci (FdI). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La manovra taglia i fondi per uscire dalla povertà. E affossa l’assegno di inclusione, introdotto dal governo dopo aver raso al suolo il Reddito

