La manovra è il trionfo di Meloni
Come per ogni legge di Bilancio, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri e la diffusione delle "bozze" del decreto, parte la dialettica tra governo e gruppi sociali ed economici per eliminare.
La crescita è a zero. Le tasse aumentano. I conti pubblici sono stabili solo grazie a quella che chiamavano "austerity". Questa manovra è il fallimento della politica economica di Meloni e Salvini.
"Una manovra da 18,7 miliardi"; "Mattarella: stipendi bassi"; Venezia stai Serenissima"; "Poco e niente": le prime pagine di oggi.
La manovra è il trionfo di Meloni - Le banche accettano le tasse, la Confindustria è soddisfatta dei tagli, la Uil apprezza le poche risorse per il lavoro.
Manovra, l'Italia verso l'uscita dalla procedura di infrazione: Meloni punta al deficit sotto il 3% del pil - La legge di Bilancio che il governo Meloni presenterà questa settimana indicherà con chiarezza se e quando l'Italia riuscirà a uscire dalla procedura di infrazione, riportando il deficit sotto la ...
Manovra, dalle tasse un tesoretto di 9 miliardi - L'obiettivo del governo Meloni è di riuscire a mettere in piedi anche quest'anno una manovra da 25 miliardi di euro.