La maledizione del Duca di York la storia si ripete | tragedie e scandali prima di Andrea

La decisione del Principe Andrea di rinunciare al titolo di Duca di York ha riportato alla ribalta una delle più antiche leggende della monarchia britannica: la maledizione del Ducato di York. Per oltre sei secoli, il titolo, uno dei più tradizionali e simbolici della Corona, è stato associato a un destino di sfortuna, tradimento e brusca caduta. Dalla sua creazione nel 1385, otto uomini l'hanno ricevuto, e nessuno è riuscito a mantenerlo senza una fine turbolenta della propria vita. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrew, il figlio prediletto della defunta Regina Elisabetta II, che ha deciso di smettere di usare il titolo dopo che le controversie fortemente legate al caso Epstein.

