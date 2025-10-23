La maledizione del Duca di York la storia si ripete | tragedie e scandali prima di Andrea

Dilei.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del Principe Andrea di rinunciare al titolo di Duca di York ha riportato alla ribalta una delle più antiche leggende della monarchia britannica: la maledizione del Ducato di York. Per oltre sei secoli, il titolo, uno dei più tradizionali e simbolici della Corona, è stato associato a un destino di sfortuna, tradimento e brusca caduta. Dalla sua creazione nel 1385, otto uomini l’hanno ricevuto, e nessuno è riuscito a mantenerlo senza una fine turbolenta della propria vita. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrew, il figlio prediletto della defunta Regina Elisabetta II, che ha deciso di smettere di usare il titolo dopo che le controversie fortemente legate al caso Epstein. 🔗 Leggi su Dilei.it

la maledizione del duca di york la storia si ripete tragedie e scandali prima di andrea

© Dilei.it - La maledizione del Duca di York, la storia si ripete: tragedie e scandali prima di Andrea

Approfondisci con queste news

maledizione duca york storiaIl titolo di Duca di York è maledetto? Una storia di re giustiziati e principi scomparsi - Decapitazioni, tradimenti e fratelli cattivi: il titolo di Duca di York potrebbe non essere così grandioso dopo tutto ... Si legge su vanityfair.it

maledizione duca york storiaPrincipe Andrea perde tutto: addio al titolo di Duca di York, ecco cosa succede a Sarah Ferguson e alle figlie - Ma ora cosa accadrà a Sarah Ferguson e alle figlie Beatrice ed Eugenie, ... Lo riporta alfemminile.com

maledizione duca york storiaIl principe Andrea fuori dalla royal family: non sarà più duca di York - Epstein, il terzogenito della compianta regina Elisabetta rinuncia al suo titolo «dopo una  conversazione con il fratello Carlo»: ... Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Maledizione Duca York Storia