La magia di Harry Potter fa tappa al centro commerciale tra atmosfere incantate travestimenti e foto al celebre binario

Riminitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti gli appassionati del celebre Wizarding World di Harry Potter possono mettersi in volo verso Le Befane Shopping Centre. A partire da venerdì 24 ottobre e fino a domenica 2 novembre, il Centro commerciale di Rimini si trasforma in un mondo magico ispirato alla storia del mago più celebre del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

La magia di Harry Potter fa tappa al centro commerciale, tra atmosfere incantate, travestimenti e foto al celebre binario - Tutti gli appassionati del celebre Wizarding World di Harry Potter possono mettersi in volo verso Le Befane Shopping Centre. Scrive riminitoday.it

magia harry potter faLa magia di Harry Potter arriva a Le Befane - Tutti gli appassionati del celebre Wizarding World di Harry Potter possono mettersi in volo verso Le Befane Shopping Centre. Riporta newsrimini.it

magia harry potter faRimini: la magia di Harry Potter arriva a Le Befane - Tutti gli appassionati del celebre Wizarding World di Harry Potter possono mettersi in volo verso Le Befane Shopping Centre. Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Magia Harry Potter Fa