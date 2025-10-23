La mafia squagliata nell’acido! Pierina Paganelli è shock in aula | il racconto agghiacciante di Manuela Bianchi

“Sono arrivata a un punto di avere veramente paura per la mia vita e per la vita di mia figlia”, ha raccontato tra le lacrime  Manuela Bianchi, durante l’incidente probatorio nel processo a carico di  Louis Dassilva, suo ex amante, accusato dell’omicidio di  Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. Davanti al giudice, la donna ha ripercorso i mesi di terrore vissuti prima del delitto, parlando di  minacce pesantissime  ricevute dalla vicina di casa e moglie del suo amante,  Valeria Bartolucci, che l’avrebbero spinta a confessare la relazione extraconiugale per paura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

