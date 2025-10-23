“Sono arrivata a un punto di avere veramente paura per la mia vita e per la vita di mia figlia”, ha raccontato tra le lacrime Manuela Bianchi, durante l’incidente probatorio nel processo a carico di Louis Dassilva, suo ex amante, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. Davanti al giudice, la donna ha ripercorso i mesi di terrore vissuti prima del delitto, parlando di minacce pesantissime ricevute dalla vicina di casa e moglie del suo amante, Valeria Bartolucci, che l’avrebbero spinta a confessare la relazione extraconiugale per paura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La mafia, squagliata nell’acido!”. Pierina Paganelli, è shock in aula: il racconto agghiacciante di Manuela Bianchi