La Lezione il thriller psicologico di Stefano Mordini con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis in stato di grazia

È uno dei film italiani più interessanti passati alla 20ma Festa del Cinema di Roma e, per dirla fuori dai denti, non avrebbe sfigurato in qualche sezione veneziana di livello. Ma forse la produzione de La lezione di Stefano Mordini ha preferito il Grand Public della kermesse capitolina, che l’ha accolto con il calore che merita. Perimetrandola nei generi, si tratta di una storia drammatica dentro la confezione di un thriller psicologico iniziato però come classico legal movie. Al centro è una giovane avvocatessa triestina, Elisabetta, socia di uno studio legale ancora in progress, che ha appena vinto una causa a favore un professore universitario accusato di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Lezione, il thriller psicologico di Stefano Mordini con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis in stato di grazia

