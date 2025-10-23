La leggenda di Kaira porta sullo schermo diritti e inclusione
Uno spazio aperto al dialogo sul presente: La leggenda di Kaira ha ringraziato la Lazio Film Commission per averle offerto la casa giusta dove portare un messaggio universale sui diritti delle donne e sull’inclusione. Un progetto firmato da Emanuela Del Zompo che sceglie il cinema per parlare, senza filtri, di riscatto e dignità. Un racconto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel cast artistico "La Leggenda di Kaira" Il 15 Ottobre ore 16:30 alla Festa del Cinema di Roma la presentazione del progetto artistico "La leggenda di Kaira" di Emanuela Del Zompo. Fondazione Roma Lazio Film Commission - facebook.com Vai su Facebook