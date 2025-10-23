La leggenda dell’Arsenal fa il pronostico di Viktor Gyokeres

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. La leggenda dell’Arsenal David Seaman ha elogiato l’acquisto estivo di Viktor Gyokeres per essere migliorato dopo due gol contro l’Atletico Madrid in Champions League questa settimana. Il nazionale svedese è arrivato all’Arsenal dallo Sporting Lisbona quest’estate con una grande reputazione, avendo segnato 97 gol francamente ridicoli in 102 partite nei suoi due anni in Portogallo. Finora non è stato altrettanto facile per Gyokeres all’Arsenal, con il 27enne che ha realizzato cinque gol nelle sue prime dodici presenze in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com