La Lega vuole introdurre il consenso informato delle famiglie per ogni attività legata alla religione | È norma islamofoba

Mentre il centrodestra prosegue spedito nella riscrittura del ruolo educativo della scuola — tra divieti all’ educazione affettiva e restringimento della carriera alias — alla Camera avanza un’altra proposta destinata a far discutere. Si tratta della mozione n. 700309, firmata dal leghista Rossano Sasso, anche relatore del ddl Valditara, che introduce l’obbligo di consenso informato per tutte le attività scolastiche “ legate alla religione ”. In apparenza una misura di garanzia; nella sostanza, un testo apertamente islamofobico, che mira a presentare l’Islam come incompatibile con l’“ identità italiana ” e con i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Lega vuole introdurre il “consenso informato delle famiglie per ogni attività legata alla religione”: “È norma islamofoba”

