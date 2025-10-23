La Lega vuole introdurre il consenso informato delle famiglie per ogni attività legata alla religione | È norma islamofoba

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il centrodestra prosegue spedito nella riscrittura del ruolo educativo della scuola — tra divieti all’ educazione affettiva e restringimento della carriera alias — alla Camera avanza un’altra proposta destinata a far discutere. Si tratta della mozione n. 700309, firmata dal leghista Rossano Sasso, anche relatore del ddl Valditara, che introduce l’obbligo di consenso informato per tutte le attività scolastiche “ legate alla religione ”. In apparenza una misura di garanzia; nella sostanza, un testo apertamente islamofobico, che mira a presentare l’Islam come incompatibile con l’“ identità italiana ” e con i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la lega vuole introdurre il consenso informato delle famiglie per ogni attivit224 legata alla religione 200 norma islamofoba

© Ilfattoquotidiano.it - La Lega vuole introdurre il “consenso informato delle famiglie per ogni attività legata alla religione”: “È norma islamofoba”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lega vuole introdurre consensoLa Lega vuole introdurre il “consenso informato delle famiglie per ogni attività legata alla religione”: “È norma islamofoba” - Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Consenso informato, stop a attività di educazione sessuale a scuola anche alle medie: gli emendamenti al Ddl Valditara - Oggi, 15 ottobre, alla Camera dei Deputati, sono stati approvati, come riportano vari comunicati, alcuni emendamenti al provvedimento in merito a “Disposizioni in materia di consenso informato in ambi ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

lega vuole introdurre consensoL'educazione sessuale a scuola è ferma a 50 anni fa. E la Lega la vuole lasciare là - Con un emendamento approvato mercoledì 15 ottobre in commissione Cultura alla Camera, il percorso formativo diventerebbe impossibile per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni ... Lo riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Vuole Introdurre Consenso