Il Bernabeu è quasi una sentenza, ai gironi di Champions. Con quella di ieri fanno tredici vittorie nelle ultime 14 in casa per il Real. Ma la Juve ha battagliato, eccome, andando anche oltre le (basse) aspettative generate dall’ultimo mese e mezzo di stallo. Il ko non fa bene e non può farlo. Tudor rimane bloccato a quota due punti, e il pass per i playoff si allontana. Ma si è vista compattezza, e quasi una sana sfacciataggine in avvio. Questo deve tenersi la Juve, per non sprofondare e ripartire. Il tecnico sorprende in avvio non tanto per il ritorno alla difesa a tre – c’è da puntellare il possibile, contro i Blancos – e nemmeno per la rinuncia al tridente (c’è Vlahovic con Yildiz dietro a inventare), quanto per la rinuncia a capitan Locatelli dagli undici iniziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juve almeno ritrova l’orgoglio. Gioia Real, ci pensa Bellingham