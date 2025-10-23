All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La Hoka Rocket X 3 è una scarpa da corsa fantastica? Per rispondere alla domanda abbiamo deciso di metterla alla prova. Forse non tutti sanno che, per dirla in due parole, le cosiddette “superscarpe" sono calzature da corsa con un innesto rigido in fibra di carbonio all'interno dell'intersuola, per aiutare il passo e conservare le energie, specie sulla lunga distanza. In effetti, gli studi finora eseguiti hanno confermato che aiutano la corsa e chi la pratica, migliorandone i tempi di diversi punti percentuale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La Hoka Rocket X 3 può essere la scarpa da corsa giusta per te, soprattutto se non sei un vero corridore