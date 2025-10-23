di Stefano Briganti L’orrore delle guerre dell’ultimo secolo ha avuto una specificità figlia del proprio tempo. La prima guerra mondiale è stata la prima combattuta con armi nuove ma con strategie vecchie e fu un immane carnaio. Aerei, mitragliatrici e gas fino a quel momento erano sconosciuti. I fanti che attaccavano come nell’Ottocento venivano falciati a migliaia o asfissiati nelle trincee. La seconda guerra mondiale vide i primi missili, le famose V1 e V2 lanciate su Londra e il primo utilizzo di un’arma nucleare su Hiroshima e Nagasaki. Fu così che gli Stati Uniti piegarono il Giappone in un solo giorno dopo anni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Ucraina si combatte a punti e premi per chi uccide di più: l’ultima frontiera dell’orrore