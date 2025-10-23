La grillina rolla una canna in Consiglio regionale | bufera in Piemonte

Il gesto eclatante inscenato dall'esponente del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato durante una seduta del Consiglio regionale del Piemonte ha scatenato un vero e proprio putiferio: la consigliera, con l'obiettivo di protestare contro il decreto sicurezza in quanto ritenuto responsabile di aver "messo in ginocchio il settore della canapa legale", ha rollato uno spinello di cannabis light nel corso del suo intervento, suscitando, tra le altre, la reazione del presidente Davide Nicco. "Non riesco a capire per quale motivo la giunta regionale, che continua a professarsi dalla parte delle imprese e dello sviluppo economico del territorio, non abbia ancora preso posizione per difendere gli operatori del settore della canapa dalle continue vessazioni dovute al decreto sicurezza ", esordisce la Disabato, "la legge fuffa voluta da Salvini pochi mesi fa che sta causando infiniti problemi agli operatori del settore, vessati da sequestri e continue denunce". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

